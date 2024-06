Villefranche-de-Rouergue : "Créer un véritable poumon vert", quel visage va avoir la future place Louis-Fontanges ?

Les travaux de l’aménagement de la place Fontanges à Villefranche-de-Rouergue vont commencer dans les prochains mois. La municipalité invite la population à une journée découverte du projet, le 8 juin.

C’est le gros projet à Villefranche dans les prochaines années. Un aménagement urbain qui devrait redessiner l’entrée de ville. Le 30 juin prochain, l’appel d’offres pour le chantier de la place Fontanges sera lancé, avec comme objectif de débuter les travaux en octobre/novembre 2024, pour une livraison fin 2025.

Plus de 250 arbres plantés

Une quarantaine d’actions ont été identifiées et votées lors du conseil municipal de juin 2023, pour un budget de 2 millions d’euros (cofinancé à 80 %). La première phase consiste à désimperméabiliser la place Fontanges, en remplaçant le béton par une surface perméable, et de végétaliser un hectare de surface, en plantant plus de 250 arbres. La municipalité s’est engagée à conserver les places de parking. À noter que la dernière fête foraine aura lieu cet été. Elle sera ensuite délocalisée, la future place ne pouvant accueillir l’événement.

"Ramener de la biodiversité aux portes de Villefranche"

“Actuellement, cette place est un îlot de chaleur”, indique Jean-Claude Carrié, premier adjoint au maire. “Cet aménagement vise aussi à s’adapter au changement climatique et ramener de la biodiversité aux portes de Villefranche, afin de créer un véritable poumon vert. On va renaturaliser la place et créer un lieu agréable à vivre”.

La future place sera centrée autour du ruisseau Notre-Dame. La mairie a acquis le moulin de la Conque et ambitionne d’aménager le bâtiment, pour accueillir des associations et des rendez-vous festifs. Une guignette est aussi envisagée.

"Les riverains peuvent apporter leur avis"

“On souhaite que les citoyens puissent s’emparer de ce projet”, ajoute Jean-Claude Carrié. Le samedi 8 juin, la municipalité organise une journée découverte du projet, avec des animations (voir programme). “C’est une forme de concertation, importante avant de lancer le marché public. Les riverains peuvent ainsi apporter leur avis et proposer des idées d’aménagements”.

Dans les dix prochaines années, c’est tout le quartier qui va être réhabilité. Après les travaux, la mairie compte accélérer la mobilité douce à Villefranche, en aménagement plusieurs voies vertes au départ de la place verte et un chemin jusqu’en bastide.

Lutter contre le risque inondation

Autre enjeu primordial, cette refonte de la place Fontanges sera accompagnée de travaux sur le ruisseau Notre-Dame. À ce niveau, sous terre, un nœud hydraulique au niveau du bras de la Boudoumie menace la ville en cas de crue centennale. Près de 400 bâtiments pourraient être impactés. Ainsi, une deuxième phase de travaux, à partir de 2027, aura pour but de lutter contre les inondations : suppression de remblais, préservation de zones humides, amélioration de l’ouvrage, etc. Une deuxième phase qui doit s’étaler de 2027 à 2032, pour près de 2 millions d’euros, et être cofinancé entre 50 et 80 % dans le cadre d’un programme Papi (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations).

La journée Renouv’eau

Rendez-vous le samedi 8 juin place Fontanges. Au programme :