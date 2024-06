A Lille, une centrale solaire mobile alimente une résidence HLM

(AFP) - Une centrale solaire mobile a été installée sur une friche à Lille pour fournir directement en énergie renouvelable des logements sociaux situés à quelques mètres, un projet présenté comme pionnier en France.

La centrale solaire, fonctionnelle depuis le 23 mai, occupe une parcelle de 500m2 sur d'anciens terrains sportifs appartenant à la SNCF.

Ce type de centrale mobile permet d'utiliser "des sites qui ont une vocation à muter" dans un "horizon temporel incertain" pour produire de l'électricité décarbonée, explique Loris Poidvin, directeur du développement et du patrimoine d'ICF Habitat Nord-Est, le bailleur social qui loue cette centrale solaire.

D'autant qu'une installation directement sur les toits des immeubles "aurait nécessité des renforcements structurels".

L'énergie qu'elle produit alimentera les parties communes d'une résidence de 156 logements située à proximité. Une partie de la production s'acheminera dans le réseau public d'électricité.

Ce projet "a la particularité de permettre de produire et de consommer directement sur place", sans intermédiaire, une "autoconsommation collective" mobile pionnière selon Quentin Bocquet, président d'Enercoop Hauts-de-France.

Les espaces communs, "ventilation, éclairage, ascenseurs", consomment à peu près "74 MWh dans l'année" et la centrale produit "58 MWh dans l'année", détaille Pierre Gouëllo, responsable énergie au sein d'Enercoop.

"La résidence va consommer à peu près 30 MWh provenant de la centrale photovoltaïque et il y aura 28 MWh qui partiront dans le réseau public d'électricité", ajoute-t-il.

Avec cette centrale, qui sera exploitée jusqu'en 2026, "on a l'équivalent d'électricité pour environ 11 logements" pour une année "et un évitement d'émissions de gaz à effet de serre qui correspond à plus d'un aller-retour Paris-New York", se réjouit Audrey Linkenheld, conseillère municipale de Lille, détaillant un investissement de presque 200.000 euros.