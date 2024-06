Automobile : Loïc Grondin s’impose sur le rallye de Saint-Geniez !

Loïc Grondin, vainqueur du rallye

Un super rallye avec de belles spéciales, avec du rapide, du technique et en plus très bien organisé. Franchement, si l’année prochaine je suis encore en France, je reviendrai.

Jean-Michel Da Cunha, 2e

Comme à chaque fois je vais un peu me répéter. On a pris du plaisir, l’Escort a super bien marché, je suis content de retrouver Bastou (Bastien Dumas, le copilote NDLR).

Philippe Jean, 3e

On s’est bien régalé, il n’a pas plu et en plus je progresse. Depuis que je suis à la retraite je suis plus détendu. Je pense à ce que je fais sur le moment sans avoir le stress du boulot pour le lendemain.