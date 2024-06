Aveyron : "Il y a un médecin et on le vire. Nous sommes à bout", colère et sidération après l’expulsion d'un psychiatre tunisien à Millau

Ce vendredi 31 mai, les soignants du centre de santé mentale de Millau se sont réunis.

La mobilisation, massive, des soignants du centre de santé mentale de Millau n’aura donc pas suffi. Pas plus que le rassemblement organisé, mardi dernier 29 mai, devant les grilles de la sous-préfecture de l’Aveyron. Pas plus que les 3 500 signatures de la pétition mise en ligne ces dernières 48 heures "contre la menace d’expulsion imminente d’un médecin psychiatre du Sud Aveyron."

Ce vendredi 31 mai, le praticien en question, tunisien d’origine et exerçant à Millau depuis 18 mois, a pris la route de l’aéroport, accompagné par deux collègues soignants millavois. Soit l’exécution de l’obligation de quitter le territoire ordonné par la préfecture de l’Aveyron pour un médecin psychiatre Padue (praticien associé à diplôme hors Union Européenne).

"Il y a un médecin et on le vire. Nous sommes à bout"

" Il est évidemment très très affecté, commente Éric Animat, Sud santé sociaux infirmier. C’est quelqu’un de très respectueux qui n’a pas voulu rester dans l’illégalité sur le territoire. "

Jean-Dominique Gonzalez, médecin chef du pôle de psychiatrie insiste sur l’immense sentiment d’incompréhension. "Nous sommes dans une situation d’exception. La santé publique est en jeu. Face à cela on nous parle de textes juridiques. C’est terrible…" Ému aux larmes, le chef de service regrette "que les droits de l’homme soient ainsi bafoués. Il y a un médecin et on le vire. Nous sommes à bout. Avec le personnel nous essayons de faire du mieux que nous pouvons."

Avec des conséquences au quotidien dès le matin du lundi 3 juin. Quand les 300 patients régulièrement suivis par le médecin expulsé n’auront plus directement quelqu’un à qui parler. " En comptant aussi les services ambulatoires et les urgences le chiffre monte à 700 patients. C’est énorme pour le secteur de Millau et du Sud Aveyron, appuie Éric Animat. Cela ne pourra pas être absorbé par les deux psychiatres restant. "

Corinne Mora, élue CGT santé, raconte avoir participé, ce jeudi 30 mai dans l’après-midi, avoir rencontré Benoît Durand, directeur de l’hôpital de Millau. "Je lui ai demandé la position de l’ARS (agence régionale de santé, Ndlr) sur ce dossier. Il m’a répondu que l’ARS renvoyait sur la préfecture. Mais mardi, lors du rassemblement devant la sous-préfecture, un communiqué signé par le préfet et l’ARS a été diffusé à la presse !"

"Quid du bon sens ?" interroge à voix haute une infirmière exerçant en secteur psychiatrique depuis 1989. "Je crois qu’on s’attaque, depuis un certain temps, à deux piliers de la démocratie que sont la santé et l’éducation nationale." Et de citer Lucien Bonnafé (*), disparu en 2003 : "On juge une société à la manière dont elle s’occupe de ses malades mentaux et de ses marginaux." Durant la seconde guerre, avec d’autres, Lucien Bonnafé a mis au point les bases de la psychothérapie institutionnelle, à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, en Lozère.