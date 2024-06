CARTES. Météo : derniers orages à l'est avant l'arrivée du beau temps par le nord-ouest, ce dimanche 2 juin

La nette amélioration avec des températures estivales n'interviendra cependant pas avant le mardi 4 juin. On détaille.

Petit à petit, le temps instable avec éclaircies entrecoupées d'averses orageuses localement fortes avec des températures assez fraîches pour la saison, qui a sévi durant tout le mois de mai, s'efface pour laisser enfin la place à "l'été météo", valable normalement depuis ce samedi 1er juin.

Mais hier, des régions françaises ont connu encore leur lot d'orages et de grêle, comme ce fut le cas entre Gard, Aveyron et Hérault ainsi que presque toute la région Paca.

En Aveyron ce samedi, les averses se sont produites surtout à l'ouest et au sud-est du département, bien que touchant l'ensemble du territoire.

Le sud-est et la Corse en vigilance jaune

Crues et pluies au nord, orages au sud-est. Météo France

Ce dimanche 2 juin, les orages localement intenses, avec grêle possible, devraient se produire encore sur le sud-est du pays, mais aussi entre le Massif Central et la frontière allemande, principalement entre 6 heures du matin et 19 heures. Huit départements sont en vigilance jaune pour ces orages.

Bouches-du-Rhône

Vaucluse

Var

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Les deux départements corses

Peut-être une dernière vigilance jaune pour les crues concernant 6 autres départements :

Somme

Oise

Aisne

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Enfin, en vigilance jaune, le Bas-Rhin pourraient connaître quelques risques de pluies et d'inondations.

Les températures remontent par le nord-ouest

Avec des températures de 3 à 9 degrés inférieures aux normales saisonnières, la "goutte froide" qui a sévi durant tout le mois de mai devrait enfin disparaître de la France dans les jours qui viennent.

Ce dimanche, les températures minimales sont relativement homogènes et en légère hausse, et varient de 9 à 13 degrés, et jusqu'à 15 à 17 degrés sur le littoral méditerranéen. Les températures maximales sont comprises entre 20 et 22 degrés des Pays de la Loire à Grand Est en passant par la région parisienne, et sur l'ouest de l'Aquitaine et en Occitanie. Il fait entre 24 et 26 degrés autour du bassin méditerranéen. Vers les côtes de la Manche et dans le centre du pays, compter à peine entre 17 et 19 degrés, surtout si quelques averses s'en mêlent.

En soirée l'amélioration viendra par le nord-ouest de la France et la remontée des températures s'étendra ensuite ce lundi... mais sans oublier, encore quelques risques d'orage vers le sud-est et une partie du littoral méditerranéen.