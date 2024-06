Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Du soleil pour la fête de l’estive

Une nouvelle fois, pour cette édition de la fête de l’estive, les membres de l’association des éleveurs Aubrac du pays d’Olt, en partenariat avec la mairie, l’association Rand’Olt et l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac ont offert aux visiteurs un bon moment riche en authenticité et convivialité.

C’est par un temps clément que les six troupeaux se sont succédé toute la matinée place du Général De Gaulle. Pour cette occasion, les belles Aubrac étaient décorées et ont fait leur entrée remarquée au son des sonnailles accueillies par une foule cosmopolite.

Cette année le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti est venu honorer de sa présence cette manifestation. À la tribune, les représentants de l’État et les élus et les coprésidents de l’association, remettaient à chaque propriétaire des troupeaux transhumants, une cloche. Pendant ce temps les accompagnateurs de chaque troupeau se restauraient. Cette pause réparatrice pour les transhumants et les troupeaux a permis aux habitants du territoire et touristes, massés autour de l’enclos, de les admirer avec un air de musique folklorique et des danses traditionnelles rouergates.

C’est sous les coups de midi que tous les troupeaux (près de 500 vaches) avaient traversé le pont pour prendre le chemin du plateau de l’Aubrac pour l’estive, accompagnés pas des marcheurs qui participaient aux randonnées de 6 km ou 17 km organisées par Rand’Olt, et assister à l’arrivée, à la dépose des cloches à la croix de Vernhes.