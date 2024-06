Guerre à Gaza : comment Benjamin Netanyahu peut-il accepter le plan de paix américain tout en continuant de vouloir "détruire" le Hamas ?

Un conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche que l'Etat hébreux avait accepté l'accord-cadre proposé par le président américain Joe Biden pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, tout en le décrivant comme imparfait et nécessitant encore du travail. Mais dans le même temps, Israël a déclaré la veille que la guerre à Gaza ne prendrait pas fin tant que le Hamas resterait au pouvoir. Le point.

Les armes vont-elles enfin se taire à Gaza après près de 8 mois de conflit ? Il semble que oui... mais quand ?

Joe Biden a en effet présenté ce vendredi 31 mai un plan de paix en trois phases prévoyant notamment un cessez-le-feu total de six semaines et le retrait des forces israéliennes des centres de population du territoire palestinien, ainsi que la libération des otages les plus vulnérables du Hamas. Le président américain, soutien initial à l'offensive israélienne après l'attaque du Hamas du 7 octobre contre l'Etat hébreux, critique depuis peu Israël au regard du nombre élevé de victimes civiles liées à cette contre-attaque.

Avec ou sans Hamas ?

Le plan américain prévoit également que les parties concernées négocient par la suite une cessation des hostilités de manière permanente. Cette étape semble signifier que le Hamas continuerait à jouer un rôle dans les accords négociés par l'Egypte et le Qatar, ce qui pourrait entrer en conflit avec la détermination d'Israël d'éradiquer le mouvement palestinien soutenu par l'Iran.

Au lendemain de l'accord-cadre proposé par le président américain, ce samedi 1er juin, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué que toute idée selon laquelle Israël accepterait un cessez-le-feu permanent avant "la destruction des capacités militaires et de gouvernement du Hamas" était "un non-sens".

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite, a même menacé de renverser le gouvernement de coalition si Benjamin Netanyahu concluait un accord sur Gaza qui impliquerait la fin de la guerre sans l'élimination du Hamas.

De l'autre côté, le chef de l'opposition en Israël, Yaïr Lapid, a exhorté Benjamin Netanyahu à accepter un accord sur les otages et un cessez-le-feu, affirmant que son parti le soutiendrait même si des factions ultranationalistes de la coalition de droite religieuse au pouvoir se rebellaient. Cet engagement pourrait donner à penser qu'un accord serait probablement adopté par le Parlement israélien.

Israël accepte le plan de paix ?

Néanmoins, un conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé ce dimanche 2 juin que l'Etat hébreux avait accepté l'accord-cadre proposé par le président américain Joe Biden pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, tout en le décrivant comme imparfait et nécessitant encore du travail.

La proposition de Joe Biden est "un accord que nous avons accepté - ce n'est pas un bon accord - mais nous tenons beaucoup à ce que les otages soient libérés, tous", a déclaré Ophir Falk, principal conseiller en politique étrangère de Benjamin Netanyahu.

"Il y a beaucoup de détails à régler", a-t-il cependant ajouté, précisant que les conditions israéliennes, notamment "la libération des otages et la destruction du Hamas comme organisation terroriste génocidaire", n'avaient pas changé.

Le Hamas, qui ne donne aucun signe de vouloir se retirer de Gaza, affirme qu'il ne libérera les otages qu'à condition que la guerre prenne fin de manière permanente, tout en saluant provisoirement l'initiative de Joe Biden.

Bref, si cessez-le-feu permanent il y a, ce ne sera qu'après qu'Israël ait atteint ses objectifs, à savoir l'éradication du Hamas. Quant à savoir si un cessez-le-feu de six semaines, premier point du plan de paix de Joe Biden, sera effectif un jour ou l'autre...