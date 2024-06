"Il faut un effectif stable" : de grands changements à venir pour le club de basket de Villefranche-de-Rouergue

Le club termine sa saison en assurant le maintien et en remportant la coupe d’Aveyron. Avec plusieurs départs, dont celui de l’entraîneur et du coprésident, une restructuration du club s’annonce. Interview de Yann Germain, coprésident du club.

La première partie de saison, jusqu’à fin décembre, a été difficile. Vous étiez d’ailleurs lanterne rouge à un moment. Comment avez-vous remonté la pente ?

Yann Germain, coprésident du BBV12 : « On avait peut-être abordé le championnat avec trop de décontraction. On s’est vite concentré sur nos objectifs et on s’est remobilisé. Ça s’est ressenti de suite et à la reprise de janvier, nous avons enchaîné plusieurs victoires pour atteindre notre objectif de maintien ».





Le club a remporté pour une troisième fois la coupe de l’Aveyron. C’est votre compétition ?

C’est vrai qu’avec notre saison particulière en championnat, ça nous tenait à cœur de remporter ce trophée. En la gagnant trois fois d’affilée, on a le droit de la garder en vitrine. C’est bien pour l’Histoire du club.





L’entraîneur Vincent Da Silva quitte le club. Comment préparer l’avenir ?

On tient avant tout à le remercier pour son engagement pour le basket villefranchois. Il est arrivé en 2018 et est resté six ans au club. C’est en partie grâce à lui que le BBV 12 est remonté en Pré-National et s’y est maintenu cette saison. Nous avons deux pistes pour le remplacer, dont une qui est en train d’être finalisée.

L’équipe fanion perd aussi deux joueurs (Yann Germain et David Hugonnet). Il va falloir renforcer l’effectif, qui avait fait défaut en début de saison. On discute avec trois joueurs pour nous rejoindre. C’est sûr qu’en Pré National, il faut un effectif stable pour assurer un maintien sur plusieurs saisons.