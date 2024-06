Espalion. La 5e Rando des Monts d’Aubrac aura lieu le 16 juin

L’événement est attendu par les cyclotouristes de toute la région mais aussi par les bénévoles du club espalionnais organisateur.

Retenez la date. Le Vélo-Club d’Espalion convie tous les adeptes à sa 25e édition de la randonnée Cyclo des Monts D’aubrac. Elle aura lieu le dimanche 16 juin. Comme de coutume, l’accueil se fera au plateau de la gare à partir de 7 h 30 autour d’un café et son morceau de fouace.

Avant les formalités d’inscriptions, il sera alors temps de choisir entre les deux nouveaux parcours proposés : l’un de 100 kilomètres l’autre de 60. Départs libres (par petits groupes) à partir de 8 heures. Cette année encore la randonnée cyclotouriste va permettre de découvrir les petites routes du plateau de l’Aubrac, de ses contreforts et apprécier ses paysages et son riche patrimoine. Après le départ d’Espalion (ancienne gare) passage à Mandailles, Prades-d’Aubrac, la station de ski de Brameloup, Aubrac, Laguiole, et retour par Curières, La Bastide-d’Aubrac et Espalion. Le petit circuit sera identique jusqu’au carrefour de Brameloup direction Bonnefon ou il continuera jusqu’à Saint-Chély-d’Aubrac puis le Pouget, La Bastide-d’Aubrac et Espalion. Deux ravitaillements aux emplacements stratégiques permettront aux participants de récupérer de leurs efforts et d’échanger leurs impressions.

Au retour chacun aura bien mérité la traditionnelle saucisse bière préparée par les bénévoles du club.

Renseignements : Hubert Bessière au 06 29 07 97 09 ou bessierehubert@gmail.com