Espalion. La mairie tient à la disposition des commerçants le plan des Relais d’informations services

La commune a présenté en 2020 l’étude sur la nouvelle signalétique d’Espalion. Les dispositifs mis en place sont : la Signalisation d’Information Locale (SIL) pour guider l’usager de la route vers un service ou un équipement utile à son déplacement, les Relais d’Information Services (RIS) pour guider l’usager à partir d’un parking, les totems d’information piétonne urbaine et la signalisation piétonne.

L’ensemble de ces dispositifs a été validé lors de la réunion du 7 septembre 2020 par les commerçants présents.

Ces Relais d’Information Services et ces totems présentent à l’usager une énumération des équipements, des activités et des services, la liste exhaustive des commerces à l’exclusion de toute identification à caractère publicitaire ou discriminatoire, un plan de la commune et un plan du centre-ville. Ces panneaux sont positionnés en cœur de ville : les 4 RIS, espace Alexandre Bessière, place Pierre Frontin, au Foirail, place Saint-Georges, les 4 totems d’information piétonne urbaine, quai Henri Affre, place du Marché, boulevard de Guizard (devant la Poste) et rue du Docteur Trémolières (jardin des Ursulines).

La mairie tient à la disposition des commerçants le plan du RIS, en mairie, bureau de Joanne Ribeiro jusqu’au 28 juin. Ils pourront alors apporter leurs observations concernant leur enseigne dans la liste des commerces (nom, adresse, erreurs éventuelles…).