Alrance. La tour de Peyrebrune en Lévézou rouvre ses portes

Depuis hier, la tour de Peyrebrune à Alrance sur le Lévezou rouvre ses portes tous les dimanches de 14 heures à 19 heures. Sa visite débute par la projection d’une vidéo qui vous plongera directement dans son histoire. Vous apprécierez ensuite son architecture en gravissant les marches pour atteindre son sommet à 933 m. Vous y découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de l’Alrance et son lac, le Lévezou, le Ségala, les monts de Lacaune et au-delà…

Deux tables d’orientation complètent le tableau. Le coût de la visite est modique, 3 € à partir de 10 ans. Elle accueille aussi les groupes sur rendez-vous (minimum 10 personnes). Cette Tour était la pièce maîtresse du château qui fut le siège de la Seigneurie de Peyrebrune, puis de Panat dès le début du XIIe siècle.

Propriété de la commune d’Alrance, elle a été restaurée et mise en valeur par la mairie et les bénévoles de l’association des "Amis de Peyrebrune" qui vous y accueillent. Elle est au cœur d’un site de 31 ha, classé Espaces Naturels Sensibles qui présente un intérêt écologique et patrimonial pour sa faune, sa flore et sa géologie. Vous pouvez randonner sur les quatre circuits, pique-niquer, de nombreuses tables sont à votre disposition, ainsi que des jeux extérieurs pour les enfants, des toilettes…

La Maison du Patrimoine vous propose des vidéos, des produits locaux artisanaux et gastronomiques, des rafraîchissements. Contact : Association les Amis de Peyrebrune, Le Bourg 12430 Alrance.

Tel : 06 35 46 19 45

Mail :

lesamisdepeyrebrune@gmail.com

Site internet :

lesamisdepeyrebrune.free.fr