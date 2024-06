Najac. L’extinction de l’éclairage public est en place et fonctionne déjà !

Après le passage aux éclairages Led, synonyme d’une baisse radicale de la consommation électrique, la commune de Najac va enfin pouvoir mettre en place le principe d’extinction nocturne. "Les Illuminés", l’entreprise mandatée par le Sieda pour l’entretien et la rénovation de l’éclairage public, est intervenue jeudi 30 mai pour les dernières mises au point et pour programmer l’ensemble des réseaux de la commune afin qu’à partir de la nuit du 30 au 31 mai, les éclairages publics s’éteignent à minuit du 15 avril au 15 octobre et entre 23 heures et 6 h 30 du 16 octobre au 14 avril, sauf événements spéciaux dans le bourg (extinction avancée ou retardée). Cette action s’inscrit dans la volonté municipale de s’engager vers plus de résilience en matière de dépenses d’énergie.

Repas des chasseurs

Les chasseurs najacois organisent leur repas annuel dimanche 9 juin à la salle omnisports de Najac. Réservation auprès de Vincent Viarnes au 06 41 32 37 43 ou de Christian Rabayrol au 06 77 97 88 08. Au menu notamment civet de sanglier et grillades de chevreuil. Prix 20 € par adulte et 10 € par enfants de moins de 12 ans.

Fête de la musique

À l’occasion de la 42e édition de la Fête de la Musique et pour sa troisième participation la Maison du Gouverneur reçoit cette année la chorale de Varen conduite par Anaïs Raphel. La chorale partage avec générosité et décontraction son répertoire éclectique de polyphonies du monde et de musique vocale classique : chants géorgiens, roms, haïtiens, russes, ukrainiens, chants d’amour occitans ou crétois, tubes de la Renaissance, chants sacrés du XXe et autres expériences vocales… Des éclats de vie, d’amour, de jeu et de fête, pour les oreilles et pour le cœur ! Concert en extérieur vendredi 21 juin à 18 heures.