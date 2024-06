Sébazac-Concourès. "Moi ado d’un parent" (et vice versa) spectacle burlesque le 6 juin

Jeudi 6 juin à 18 h 30 à la Doline, l’Udaf de l’Aveyron organise une conférence burlesque sur les relations parents-adolescents et adolescents entre eux. C’est un spectacle tout public, à partir de 10 ans. Conférence haute en couleurs menée par deux comédiennes, Agnès Dorembus (comédienne, chanteuse metteuse en scène et formatrice) et Sylvie Bruyère (comédienne, auteur, et maquilleuse artistique) qui nous invitent à réfléchir sur notre posture de parent et d’adolescent.

Ouverte à tout public, cette soirée permettra de rire de nos difficultés communes et de trouver le recul nécessaire pour dédramatiser. Suite à la conférence, les spectateurs seront invités à prolonger les échanges lors d’un temps convivial autour d’un buffet dînatoire. L’entrée est gratuite et l’inscription obligatoire, billet à obtenir soit sur : info@udaf12.fr ou www.udaf12.fr.

Infos complémentaires au 05 65 73 31 72