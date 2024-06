"Nos actions étaient considérées comme élitistes" : L’association culturelle et artistique de Conques veut recréer du lien avec les habitants

L’association artistique et culturelle de Conques change de formule en 2024 en proposant, en complément du festival, une véritable saison culturelle.

Le début d’année 2024 a marqué de profonds changements pour l’Association artistique et culturelle de Conques. Nouveau nom, fini l’association pour le développement économique de Conques (Adec), mais aussi nouvelle charte graphique et nouvelle philosophie pour cette nouvelle saison.

Désormais, celle-ci se décline sous le format d’une saison globale, harmonisée avec les multiples événements qui se déroulent sur la commune. Une volonté défendue par le comité d’organisation. "On s’est rendu compte que notre festival de l’été entraînait une distance entre l’association et la population locale, pour qui nos actions étaient considérées comme élitistes, révèle Chantal Wittmann, la vice-présidente du comité organisateur. L’idée d’une saison s’est donc imposée, pour aller à la rencontre de la population tout au long de l’année."

Depuis début mars et jusqu’au 4 octobre, l’association enchaîne différents événements, entre spectacles musicaux, pièces de théâtre, arts plastiques et conférences. Avec un désir ferme : travailler avec les acteurs locaux pour séduire de nouveaux adhérents. "Nous aimerions que les gens s’emparent de ce projet, s’identifient à lui, le soutiennent, précise la directrice en charge de l’organisation, Magalie Lacoste. Par exemple, nous avons la chance à Conques d’avoir une école de musique, et nous souhaitons l’incorporer dans cette stratégie. "

Donner de l’attractivité à la commune

Une approche qui a pour objectif de toucher également le tissu économique local (commerçants, vignobles…), pour les impliquer et avoir un rayonnement départemental et régional. "Nous sommes actuellement dans un travail de conquête, précise la présidente de l’association Michèle Buessinger, avant de poursuivre. On sait que cela prendra du temps mais nous voulons briser les barrières auprès des habitants. Mais pour cela il faut que les artistes adhèrent au projet et qu’ils aient envie d’aller vers la population. Nous avons la chance de les savoir réceptifs quant à ce projet. "

Et ils ne sont pas les seuls puisque la Région y voit aussi son intérêt. "Ce programme dynamique et varié est intéressant car il s’incorpore dans notre stratégie d’irriguer la culture dans les zones rurales, signale le conseiller régional, Stéphane Bérard. À travers ces actions culturelles de qualités, cette culture, habituellement éloignée, devient accessible à tous."