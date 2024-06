Rugby – Millau : "Avoir un club en Fédérale 1 en Aveyron, c’est primordial"

Depuis 2019 et la rétrogradation administrative ayant débouchée sur une liquidation judiciaire du club de Rodez, le département ne possède plus de représentant au plus haut niveau fédéral. Une montée de Millau dimanche 2 juin serait donc une aubaine.

"Ça fait maintenant de nombreuses années qu’on est orphelins de la Fédérale 1. Une montée de Millau serait une bonne chose pour le rugby aveyronnais. C’est important qu’il y ait une locomotive. Et elle est peut-être là", avance Gérard Fourquet, président du comité de l’Aveyron.

"Quand Rodez était en Fédérale 1, c’était un club moteur"

"Dans n’importe quel département, il faut un club moteur. Quand Rodez était en Fédérale 1, c’était un club moteur pour l’Aveyron, parce que pas mal de joueurs étaient reversés que ce soit à LSA, à Millau ou à Decazeville. Avoir un club en Fédérale 1 en Aveyron, c’est primordial. C’est un manque depuis que Rodez n’est plus à ce niveau-là", estime l’ancien du Piton justement, Romain Boscus, qui était dans l’effectif du SRA lors de sa dernière saison au plus haut niveau fédéral en 2018-2019, avant que le club ne disparaisse pour des raisons financières et ne laisse place au Rodez rugby.

Une possible accession de Millau qui rappellerait également de bons souvenirs aux artisans de l’accession en groupe B, équivalent de l’actuelle Fédérale 1, en 1997, tels que Gilbert Pagès : "Ça me ferait plaisir et ce serait bien pour le rugby aveyronnais qu’il y ait quelqu’un qui le tire vers le haut. J’ai vécu une montée avec Millau et toutes les montées, que ce soit en honneur, en fédérale, ou en nationale, c’est toujours agréable à vivre. Ce sont des histoires d’amis, des rencontres exceptionnelles. La montée avec Millau a fait partie des bons moments de ma carrière."

Un niveau qui a bien évolué

Depuis la fin du siècle dernier, le plus haut niveau fédéral n’a toutefois plus grand-chose de comparable, tant le rugby et sa pyramide des championnats ont largement évolué. "Avant que la Nationale et la Nationale 2 (3e et 4e niveaux français) ne soient créées, il y avait énormément de joueurs qui finissaient leur carrière d’anciens pros en Fédérale 1. Le niveau était vraiment très, très élevé. Aujourd’hui, c’est, je pense, moins le cas, même si ça reste un niveau amateur très bon. On retrouve quand même des joueurs d’expérience, d’impact, donc c’est sûr qu’il y a un gap avec la Fédérale 2. Et les joueurs qui n’arrivent pas à passer le cap basculent dans les clubs alentour", explique le Ruthénois Romain Boscus, futur entraîneur d’Haguenau (F3), lui qui connaît bien la Fédérale 1 pour avoir passé un an sur le banc de Pamiers en 2022-2023. Quoi qu’il en soit, Millau et l’Aveyron aimeraient bien découvrir par eux-mêmes la réalité de cette division. Tout un département l’attend !