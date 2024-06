Rugby : surclassé après la pause à Sarlat, Millau ne verra pas la Fédérale 1 la saison prochaine

Après avoir remporté le 8e de finale aller de Fédérale 2 (28-25), il y a une semaine, Millau se déplaçait à Sarlat, dimanche 2 juin, avec l’envie de s’offrir la montée en Fédérale 1 promise aux quarts de finaliste. C’est raté…

C’est dur, mais logique… Ce dimanche, les Millavois ont été dépassés sur la pelouse du stade Christian-Goumondie de Sarlat. Et ce, malgré une première mi-temps solide, leur permettant de croire fortement en leur chance d’accession à l’élite fédérale. Mais le deuxième acte a mis largement en avant la différence de classe entre les deux formations. Le genre d’écart que l’on retrouve entre une équipe qui évoluera en Fédérale 1 la saison prochaine, Sarlat donc, et une qui prolongera son bail en F2, à savoir Millau.

De l’espoir jusqu’à la pause

L’entame de match était presque un trompe-l’œil. En effet, malgré deux essais des locaux par Hemani Paea, dont un dès la 13e minute, en première période, les Aveyronnais ont longtemps répondu coup pour coup, grâce à une belle adresse au pied d’Ewen Perraux et à un sublime essai de Gauthier Wadelle sur l’aile (27e). Menés 15-13 à la pause, les Millavois étaient toujours devant d’un petit point au cumul des deux rencontres. Tous les espoirs étaient alors permis.

Mais c’était sans compter sur une deuxième mi-temps à sens unique… et pas dans le bon. Une pénalité de Mathe (46e) et un nouvel essai de Paea (50e) plus tard : la donne était quasiment pliée. Deux réalisations supplémentaires en la faveur des Sarladais venant parachever le travail et assurer la montée en Fédérale 1 aux Dordognots. Et donc priver les Millavois de faire de même, 27 ans après la dernière accession au plus haut niveau fédéral des gars de la cité du gant… 39-13 : il n’y a finalement pas eu photo !

Un 8e de finale retour qui s’est terminé dans la tension entre les deux camps, à même la pelouse après le coup de sifflet final. Avant que les esprits ne se refroidissent quelques minutes plus tard et que les locaux ne démarrent réellement leurs célébrations.