Tennis : le rêve de Nationale n’aura duré qu’une saison pour Rodez

Dimanche 2 juin, sur les terrains en résines extérieures de Vabre, les Ruthénoises ont échoué dans leur lutte pour le maintien en Nationale 3, s’inclinant 1-5 contre Périgueux.

La capitaine ruthénoise, Charlène Roualdès et ses coéquipières, Kelly Ngaimoko, Perrine Camboulive et Andréa Criou avaient, jusqu’à dimanche 2 juin, un bilan de trois matches perdus et un match nul face à Riom (Puy-de-Dôme), obtenu dimanche 26 mai.

Un résultat qui laissait un petit espoir de maintien aux Ruthénoises, à la seule condition de remporter une large victoire sur les filles de Périgueux, dimanche, à l’occasion de la dernière journée de championnat. Un adversaire tout autant en danger de relégation. Hélas, le score sans appel de 1-5 face à des joueuses numérotées ou classées en négatif a montré que la marche était un peu haute pour rivaliser en Nationale 3.

Dès 9 heures, quatre rencontres en simple étaient programmés. Perrine Camboulive, en n° 2, se voyait opposée à la n° 2 adverse, Yelyzaveta Surkova (4/6). Un 6-1, 6-1 sanctionné la rencontre en faveur de la Périgourdine. Charlène Roualdès en n° 3, face à Timéa Gallien (4/6) était battue, 6-2, 6-3. Andrea Criou en n° 4 échouait 6-4, 6-1 face à Lise Giudici (15/2). Tandis que la n° 1 ruthénoise, Kelly Ngaimoko avait fort à faire face à la joueuse de Périgueux classée 58e joueuse française, Polina Leykina, qui l’a emporté sur le score de 6-2, 6-2.

En double, Andréa Criou et Kelly Ngaimoko ont perdu contre Polina Leykina et Lise Giudici. Et le dernier double a vu la victoire des Ruthénoises Charlène Roualdès et Perrine Camboulive dans un match disputé, 7-6, 7-5.

L’équipe de Rodez. Centre Presse Aveyron - Jean-Marc Nicolet

"Cela va nous servir pour revenir plus fortes"

Si la défaite est amère pour les Ruthénoises, le moral même à chaud, restait de mise pour le groupe "Il nous manquait Agathe Trulla, malade, cela aurait pu changer la donne mais pas le résultat final. En face, le niveau est bien au-dessus du nôtre", commentait la capitaine Charlène Roualdès. Et Perrine Camboulive ne voit en cette saison que du positif. "On a beaucoup appris, cela va nous servir pour revenir plus fortes".

Andréa Criou retient pour sa part, l’expérience acquise. "C’est ma première année avec le groupe, même si l’an dernier j’ai fait quelques matches. Je me sens plus en confiance, cette année jouer contre des joueuses de haut niveau, c’était enrichissant."

La n° 1 et nouvelle de l’équipe, Kelly Ngaimoko, dit ne pas regretter son choix d’intégrer l’équipe ruthénoise. "Je m’entends super bien avec tout le monde. Je joue au niveau que je souhaitais jouer. L’an prochain si mes études le permettent, je poursuivrai avec Rodez."