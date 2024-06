Tennis : Rodez pour une victoire finale et un maintien dans la foulée

Dimanche 2 juin, les Ruthénoises reçoivent Périgueux à l’occasion de la 5e et dernière journée de Nationale 3.

Un dimanche électrique sur les résines extérieures de Vabre ? Les Ruthénoises, promues en Nationale 3 cette saison, jouent en tout cas leur survie au niveau national dès ce 2 juin matin (9 heures) chez elles face à Périgueux.

Avec une victoire 6-0 ou 5-1, elles seront certaines de terminer en dehors des deux dernières places synonymes de relégation. Mais avec un succès de la plus courte des marges (4-2), il faudrait alors sortir la calculette pour compter les sets, voire les jeux, de cette saison où elles n’ont pas encore réussi à vaincre une seule fois.

Néanmoins, après trois défaites inaugurales, la bande à la capitaine Charlène Roualdès est allée chercher le nul à Riom dimanche dernier. Un adversaire qui a d’ailleurs depuis déclaré forfait pour cette 5e et dernière journée, étant ainsi relégué seul dernier de la poule. En s’imposant pour la première fois pour cette dernière, les femmes du président Stéphane Zielinski entendent donc bien faire coup double. Si cela dépendra d’elles donc, c’est d’abord la composition de l’équipe visiteuse ce dimanche qui dira si l’exploit est envisageable. Car avec deux joueuses numérotées et une classée 0, l’équipe type pétrocorienne est largement au-dessus de celle des Aveyronnaises, qui sont par ailleurs au grand complet aujourd’hui.

Mais l’espoir est permis, puisque les meilleurs atouts adverses n’ont que très peu été alignés cette année et Périgueux reste sur deux revers, 6-0. Reste à savoir si le club dordognot compte sortir l’artillerie lourde et rester devant Rodez au classement final pour s’éviter, à son tour, la descente. Quoi qu’il en soit, les Ruthénoises devraient pouvoir compter sur du soutien, le club ayant prévu un brunch pour motiver, s’il le fallait encore, les supporters à venir voir ce qu’il se fait de mieux en tennis féminin dans l’Aveyron… Et tenter de le conserver pour la saison prochaine.