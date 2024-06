Tennis : round décisif pour Capdenac

Les Capdenacois vont se battre pour le maintien jusqu’au bout. Maîtres de leur destin, ils accueillent Meudon à partir de 9 heures, dimanche 2 juin, pour la 5e et dernière journée de Nationale 3.

La saison est longue et courte à la fois dans ce championnat interclubs de Nationale 3, avec cinq journées au programme. En trompe-l’œil, longtemps le classement du club des rives du Lot en Aveyron a été en haut de l’affiche, avec des résultats qui pouvaient même le faire espérer une accession en Nationale 2.

Seulement voilà, une, deux contre-performances (à Lagord et Blagnac en déplacement) et le club du président Philippe Perrier joue le maintien lors de cette dernière journée. Et dès dimanche 2 juin matin, les Capdenacois vont recevoir l’épouvantail de la poule, Meudon, auréolé d’un sans-faute et d’une première place au classement, qu’il n’a pas usurpée.

Une victoire ou un nul pour assurer le maintien

Le capitaine de l’équipe aveyronnaise, Bruno Delfaissy, ne cache pas que cette rencontre va être déterminante pour le maintien. "Nous avons notre destin entre nos mains. Si l’on gagne ou même si l’on fait match nul, on ne va pas mentir, cela serait un exploit. Mais tout est possible. Sur le papier Meudon, a des joueurs qui sont mieux classés que les nôtres, avec deux classements d’écart sur toutes les confrontations qu’il y aura, dimanche (aujourd’hui). Toute la saison, ils ont joué avec le même groupe. De notre côté, nous n’avons rien à calculer sur la rencontre. On ne regardera les résultats des autres confrontations que si l’on perd."

En effet, si Capdenac signe une victoire voire un match nul, il n’y aura pas de doute sur le maintien. Mais s’il y a défaite face à Meudon, il lui faudra regarder de plus près les résultats des deux autres confrontations (Lagord 4e- Blagnac 2e et Cagnes-sur-Mer 6e-Châteaurenard 5e).

À l’aube de cette ultime journée, Capdenac est certainement le mieux classé, à la troisième place, pour se maintenir. Et son destin est lié à la performance de la formation de Blagnac en déplacement à Lagord. Dauphin de la poule, avec la possibilité de terminer dans les meilleurs deuxièmes du championnat afin d’accéder à la Nationale 2. Si les Blagnacois l’emportent, ils sauveront définitivement Capdenac d’un calcul savant pour ce fameux maintien. L’autre scénario est plus compliqué, en cas de victoire de Lagord sur Blagnac, sans oublier la dernière manche entre Cagnes-sur-Mer et Châteaurenard. Là, il faudra calculer entre les matches gagnés de chacune des formations et peut-être même la différence de set remportés.

Pour l’heure, Capdenac est dans son match. Les joueurs amenés par l’Anglais Marcus Willis ont envie de réaliser une belle performance pour ne devoir qu’à leurs efforts et à leur motivation de décrocher un maintien en Nationale 3.