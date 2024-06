Un corbeau s'en prend à une institutrice mariée avec une femme dans un petit village du Cantal

Des messages homophobes et des tags ont surgi depuis décembre 2023 dans cette commune rurale et ciblent également la mairie.



Moussages est une petite commune de moins de 300 âmes du nord du Cantal qui a la chance de posséder encore une école. Mais autour de cette école, ainsi qu'autour de la mairie, une atmosphère malsaine s'est installée depuis le mois de décembre 2023 : une même inscription homophobe a été relevée sur un tableau dans le préau de l'école ainsi qu'à la mairie : "Gouine = pédophile", relate La Montagne.

Un "corbeau" homophobe

Cible de cette double inscription homophobe, l'institutrice de l'école, arrivée à la rentrée scolaire 2021 et mariée de longue date à une femme, une relation vécue en toute simplicité.

L'histoire rebondit fin mars 2024, avec un message bref dans la boîte aux lettres de l'école : "Va crever sale g...". Choquée par les invectives anonymes de ce corbeau homophobe, l'enseignante est depuis en arrêt maladie, et a déposé plainte avec le soutien de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale. Selon nos confrères, elle aurait même quitté le village.

Ce qui n'a pas empêché le corbeau de sévir à nouveau en ce mois de mai, s'en prenant cette fois à quatre véhicules, dont deux de la mairie, tagués et vandalisés. L'un d'entre eux ressemblait à celui du maire de Moussages, Christian Vert.

Un ou plusieurs corbeaux ?

Au cours de l'enquête qui a été ouverte suite à ces messages homophobes, l'enseignante et ses collègues ainsi que des élus municipaux et des parents d'élèves ont été entendus par les gendarmes, qui s'intéressent aussi aux messages, écrits de différentes manières et nécessitant une expertise graphologique qui est actuellement en cours.

Sollicités par nos confrères de La Montagne, ni l'enseignante, ni le maire de Moussages, ni le parquet d'Aurillac n'ont souhaité fournir de témoignages ou d'informations complémentaires sur l'enquête.