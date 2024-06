Luc-la-Primaube. Un espace jeunesse ouvert pour des moments inoubliables

L’espace jeunesse de la MJC est un lieu ouvert à tous les jeunes. Les enfants qui ont entre 12 et 17 ans, peuvent s’investir dans cet espace dédié.

On y trouve une salle de baby-foot, billard, table de ping-pong, des jeux de société, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, des casques de réalité virtuelle, une playstation, une switch…

Les jeunes qui ont envie d’organiser des séjours, des sorties, mettre en place des projets peuvent s’exprimer à ce sujet. Il y a des animateurs pour aider les jeunes à les réaliser.

Par ailleurs, on peut y venir 10 minutes ou même y passer l’après-midi ou la soirée sans inscription, selon les envies et les disponibilités des uns et des autres.

Seule une adhésion à la MJC et une cotisation seront demandées. Pour les 14/17 ans, l’espace jeunesse est fermé les 7 et 8 juin. Concert Big Flo et Oli au stadium de Toulouse (30 €) le dimanche soir 9 juin.

Au programme du mercredi 5 juin, atelier de motricité, deviens archéologue le matin et le parcours de l’insecte l’après-midi pour les 3/5 ans, activités manuelles et créatives avec Mélanie et jeux olympiques avec Axel le matin et sport (relais chek) l’après-midi pour les 6/8 ans, brunch (5 €) mine craft le matin et grand jeu (Lou garou) l’après-midi pour les 9 ans et plus.

Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.