Decazeville. Un grand moment de partage au Centre social

Le soleil avait rendez-vous avec la musique et la bonne humeur au Centre Social de Decazeville communauté qui a renouvelé un après-midi de partage et de rencontres. Ce sont environ 85 personnes qui se sont retrouvées place Cabrol, à Decazeville. Adultes et enfants de tous âges se sont initiés au djembé avec Freddy Ricci. Valérian Laude a proposé ses talents de sculpteur de ballon et Magali Vermeersch "O’Ptis Papiers" a proposé un atelier créatif autour du papier qui a rencontré un grand succès.

Le Centre Social a ouvert ses portes et les visiteurs ont pu découvrir les réalisations des artistes du club dessin/peinture et des écrivains du club d’écriture.

Un arbre des "jolis mots" a invité chacun et chacune à s’exprimer sur le thème du partage et ce sont en effet de jolis messages que les habitants ont laissés.

Toute l’équipe du Centre Social remercie les bénévoles qui se sont associés à la bonne organisation de cette journée et donne rendez-vous à tous et toutes pour de prochains moments à partager.