Un monsieur "très gentil et présentant bien" : voici comment fonctionne l'arnaque à l'horodateur, qui fait son retour en force

La police nationale du Tarn alerte sur cette pas si nouvelle arnaque qui fait son retour, tout comme la ville de Malakoff (Hauts-de-Seine).



Il attend devant l'horodateur, dans le centre-ville d'Albi (Tarn), donnant l'impression de ne pas savoir s'y prendre pour payer son ticket de stationnement. Il attend un coup de main, mais choisit ses victimes, souvent des personnes âgées, crédules ou vulnérables. Cet homme "très gentil et présentant bien" prétend alors qu'il ne parvient pas à régler son stationnement, soit parce qu'il a oublié sa carte bleue et n'a que du liquide, soit parce que le système lui paraît incompréhensible. Tellement affable que lorsqu'il demande à la personne de régler son stationnement à sa place, en échange de la même somme en liquide, la personne accepte.

Un tour de passe-passe

Le bon samaritain introduit alors sa carte bleue et compose son code bancaire, "immédiatement mémorisé par le voleur", commente la police nationale du Tarn ce samedi 1er juin. Ensuite, le monsieur "très gentil" subtilise la carte bleue de sa victime par un tour de passe-passe et prétend que l'horodateur a l'a avalée. Il propose alors d'aller "chercher de l'aide et disparaît... pour se rendre au distributeur le plus proche et retirer de l'argent" avant que sa victime ne comprenne qu'il est victime d'une arnaque et ne fasse opposition.

En 2024 à Malakoff, Belfort, Auch, Toulouse et ailleurs...

Le commissariat d'Albi a relevé en peu de temps au moins deux victimes (âgées d'au moins 70 ans) de cette arnaque à l'horodateur, et rappelle "que les horodateurs n'avalent pas les cartes bancaires".

Le 22 mai, la ville de Malakoff dans les Hauts-de-Seine alertait également sur cette arnaque en vogue sur son territoire par des individus qui utilisant "différents stratagèmes pour récupérer cartes et codes bancaires".

Le 22 avril à Belfort, une femme victime de cette arnaque a perdu en tout 1 500€.

En février 2024 à Toulouse, un homme de 28 ans a été confondu : il avait escroqué de cette manière une douzaine de personnes âgées pour un préjudice de 18 000€, rapporte La Dépêche du Midi. Le comble, cet homme était déjà incarcéré pour des faits similaires dans un autre département.

Deux mois auparavant, en décembre 2023 et toujours à Toulouse, c'est une femme de 35 ans qui avait escroqué 35 personnes qui a écopé de 24 mois de prison dont 6 avec sursis.

Une plainte pour arnaque à l'horodateur a également été déposée en janvier 2024 à Auch (Gers), et des cas ont été signalés à Laval (Mayenne) ou encore Aubagne (Bouches-du-Rhône).

Cet type d'arnaque à l'horodateur, si elle a bien fait son retour en 2024, n'est pas si récente que ça : en août 2018, deux plaintes avaient été déposées à Millau (Aveyron) par des victimes de ces individus "présentant bien".