Salles-Curan. Un programme riche et varié pour un après-midi multisports à Prades-de-Salars

Cette année, c’est la commune de Prades-de-Salars qui hébergera la sympathique manifestation proposée par le Petr-Syndicat Mixte du Lévezou à ses jeunes sportifs en herbe. Le stade Pradols accueillera la cohorte de bambins et d’ateliers sportifs, mercredi 19 juin de 14 heures à 19 heures pour moultes découvertes sportives à l’encontre des 7-11 ans du territoire.

Manifestation de masse par excellence, l’Aprèm Multisports du Lévezou ambitionne une nouvelle année de rassembler un maximum d’enfants autour d’une même thématique : se rencontrer en s’amusant autour d’activités sportives nouvelles.

Dix domaines disciplinaires (cinq seront abordés par chaque groupe, choisies par Fred) sont au menu de cette "AML 2024 . Une tyrolienne de près de 120 mètres et un parcours Ninja pour les aventuriers, du quad, de la moto et du kart pour aborder les principes de franchissement et de maniabilité, le trampoline et la piste de gym gonflable pour décoller et s’équilibrer, le rugby flag, et le mini football en guise de joutes collectives, le dodge ball, le disc golf et le poull ball au rayon nouveautés… le programme s’annonce encore une fois riche et varié.

La manifestation est gratuite, les enfants s’inscrivent par équipes de trois éléments (des adhésions individuelles sont également possibles), chaque équipe est insérée dans un groupe de 21 enfants (d’âges équivalents) et chaque groupe va effectuer une rotation sur cinq ateliers à raison de 45 minutes par APS.

Les inscriptions s’étendent jusqu’au lundi 17 juin. 210 places sont disponibles et devraient rapidement trouver acquéreurs.

Le rendez-vous sur site est programmé le mercredi à 13 h 15.

La commune de Prades et le Petr-SML invitent donc les habitués et autres curieux avides de sport et de convivialité à se retrouver pour cet évènement incontournable de l’année.

Afin d’inscrire le ou les enfants, il est possible de visiter le site

levezou.fr (www.levezou.fr/animer-le-levezou/sport-enfants-ados/aprem-multisport/) ou de contacter Fred au 05 65 74 35 04 (bureau) ou 06 30 26 62 64 ou bien envoyer un mail à fred.sport.levezou@gmail.com

Si la météo du 15 juin s’annonce exécrable (intempéries importantes), l’AML se verra malheureusement annulée.