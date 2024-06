Naucelle. Un séjour Inoubliable au Mont Ventoux pour les randonneurs du Naucellois

Du 20 au 24 mai, un groupe de 40 randonneurs du Naucellois a vécu une expérience exceptionnelle au Mont Ventoux. Ce séjour de cinq jours a été marqué par la convivialité et la cohésion, des valeurs chères au groupe. Lundi, l’arrivée à Bédoin a été suivie d’une petite balade de bienvenue, permettant de découvrir le site enchanteur des Demoiselles Coiffées. Cette première mise en jambes a été le prélude à une série de randonnées plus exigeantes mais tout aussi gratifiantes.

Mardi, une randonnée de 15 km, cumulant 900 mètres de dénivelé en direction de Beaumont-du-Ventoux, précisément les Alazards. Cette journée a été un vrai défi, mais la beauté des paysages et l’entraide au sein du groupe ont rendu l’expérience inoubliable.

Mercredi, le groupe a exploré les Dentelles de Montmirail avec une balade de 11 km et un dénivelé de 460 mètres. La diversité des panoramas et la richesse de la faune et de la flore locales ont émerveillé tous les participants.

Jeudi, le sommet du Ventoux nous attendait. Avec un parcours de 13 km et un dénivelé de 700 mètres, cette ascension fut le point culminant de notre séjour. La vue imprenable depuis le sommet a récompensé tous nos efforts.

Le reste du séjour a été consacré à la découverte de spécificités locales : visites de caves à vin, découverte d’une nougaterie et de villages typiques. Mention particulière à Nicole, qui, à 82 ans, a montré une détermination exemplaire et a participé activement à toutes les randonnées. Sa ténacité et son sourire ont été une source d’inspiration pour nous tous.

Merci encore à Jean-Michel, Françoise, Jean-Luc et Michel pour cette organisation sans faille (mention spéciale à Martine pour la réception du dernier jour) et merci à tous pour ces moments de convivialité partagés. Vivement la prochaine aventure !