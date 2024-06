Espalion. Un service d’assistance technique innovant pour les villes

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère (CCLT) a tenu son conseil lundi dernier au siège de l’institution.

Nicolas Bessières épaulé de Fabien Galtier, directeur des services techniques, et Séverine Caron, chargée d’opérations, ont présenté aux élus le bilan du service d’assistance technique aux communes. Ce service novateur, qui comprend ingénierie, mutualisation, conseils et accompagnement, a pour philosophie de proposer un véritable soutien aux communes qui le souhaitent, en veillant à l’équité de traitement entre elles.

En 2020, l’accélération de la mise à disposition de compétences et personnels aux communes membres a permis de répondre concrètement aux questions, aux besoins et aux projets des communes.

Cette volonté de mise à disposition de l’expertise des services internes de la communauté de communes aux communes qui le souhaitent a abouti à plusieurs actions novatrices. Parmi celles-ci, on peut citer la mutualisation à la carte (balayeuse, hydrocureur, extincteurs, défibrillateurs, jeux pour enfants, équipements sportifs, etc.), la cellule d’assistance aux communes et l’accompagnement territorial et ingénierie.

La cellule d’assistance aux communes, concrète, pratique et gratuite, permet aux communes de mobiliser l’expertise de la communauté pour des prestations telles que des études de faisabilité pour les bâtiments publics, la voirie et les aménagements d’espaces publics, les chemins de randonnée, ainsi qu’une assistance à marchés publics et un suivi de chantiers inférieurs à 30 000 €.

En trois ans (2021-2023), près de 30 projets communaux ont été accompagnés, représentant 1 605 000 € de travaux.

Zones d’Accélérations des

Énergies Renouvelables

Les élus ont aussi débattu sur les Zone d’accélérations des énergies renouvelables (Zaer). Les communes ont privilégié des filières énergétiques non clivantes, telles que le photovoltaïque sur les toitures des bâtiments, en évitant les zones classées et les sites patrimoniaux. Certaines ont opté pour la chaleur renouvelable, comme le bois-énergie et la géothermie, pour chauffer les bâtiments. Toutefois, le déploiement de l’éolien terrestre est interdit dans le Parc naturel régional de l’Aubrac et les communes associées. Des questions subsistent concernant la méthanisation, notamment sur le volume et l’origine des intrants de biodéchets, qui pourraient encourager une agriculture plus intensive et menacer les terres à vocation alimentaires.

Les zones pour la production d’énergie renouvelable sont situées sur des parcelles privées et communales, souvent avec l’aide d’études du Sieda.