Laissac-Sévérac l'Église. Une voyagiste australienne en visite

La semaine dernière, l’office de tourisme Des Causses à l’Aubrac a eu l’immense plaisir de recevoir Sonia Jones, australienne, résidant à Melbourne et exerçant la profession de voyagiste, spécialiste des séjours en France.

Son métier consiste à organiser des séjours touristiques en assemblant plusieurs prestations de ses fournisseurs (compagnies aériennes, hôteliers, autocaristes, restaurateurs, guides…). Ce fut donc avec beaucoup de plaisir que la directrice de l’office, Mme Combet et la présidente, Mme Fouet l’ont accompagnée dans diverses visites de lieux d’hébergement et de restauration haut de gamme, ainsi que de prestations et activités sportives et culturelles. Les adhérents de l’office ont été invités à la rencontrer lors d’un moment convivial et d’échanges le mardi soir à la salle des fêtes de Coussergues. Les lieux touristiques emblématiques du territoire ont, bien évidemment, fait l’objet d’une visite : Sévérac et son château, Sainte-Eulalie, le lac de Castelnau-Lassouts-Lous, Saint-Geniez-d’Olt et le plateau de l’Aubrac où merveilleuse coïncidence du calendrier, elle a pu participer à l’estive, et l’incontournable marché aux bestiaux de Laissac.

Mme Jones s’est dite enchantée par son séjour et ses pérégrinations à un rythme soutenu au sein du territoire, et a affirmé que la région correspondait magnifiquement aux demandes de ses clients, en recherche d’endroits authentiques et préservés loin du tourisme de masse ou de sites très connus et très fréquentés.

Il ne reste plus qu’à espérer voir des touristes arriver en masse, dans la région !