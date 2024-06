VIDEO. Il retrouve son chat Tico qui avait disparu pendant 12 ans : émouvantes retrouvailles à la SPA de Montpellier

Tico avait disparu depuis plus de 12 ans, jusqu'à ce que la SPA retrouve son maître et les réunissent enfin tous les deux.

Emouvantes retrouvailles à Montpellier (Hérault), jeudi 30 mai 2024, entre un chat et son maître qui s'étaient perdus de vue depuis... plus de 12 ans ! Le jeune Tico avait disparu en 2012, et alors qu'il venait d'être pucé, l'animal n'a jamais pu être retrouvé. Jusqu'à ce qu'il atterrisse entre les mains de la SPA.

Embarqué par la fourrière, Tico était "en piteux état, il était très déshydraté", raconte la directrice du refuge, Annie Benezech, à nos confrères de Midi Libre. "Aujourd'hui âgé de 17 ans, son matou est arrivé identifié dans notre fourrière. Nous avons donc pu contacter son propriétaire, qui est venu le récupérer", se réjouit la SPA sur ses réseaux sociaux.

Dans cette vidéo partagée par le refuge, on peut voir que Tico se laisse facilement approcher par Stéphane et redemande des caresses. "Peut-être que je me fais des idées, mais dans son regard, j'ai vu qu'il m'avait reconnu", a confié l'heureux propriétaire au moment des retrouvailles.

"C'est très rare d'assister à cela"

Tico a retrouvé un nouveau toit, avec son maître de longue date. Stéphane a pu obtenir un jour de congé de son employeur pour ne pas laisser le petit chat seul le premier jour.

Pendant toutes ces années, Tico aurait survécu grâce à un homme qui le nourrissait. Pouvoir revenir dans les bras de son maître relève presque du miracle. "C'est vraiment très rare d'assister à cela. Déjà par le fait que le chat ait pu vivre aussi longtemps dans la rue, les chats des rues ont une espérance de vie très courte", explique la directrice Annie Benezech. "En 25 ans de carrière, c'est la seule fois qu'une si belle histoire se concrétise. On sait pourquoi on travaille quand on voit ça se produire".