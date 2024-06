Castanet. Archives communales : la mémoire municipale classée et réorganisée

Les archives municipales constituent la mémoire de la commune ; elles doivent être conservées conformément à la législation applicable sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Suite à l’initiative de la municipalité et aux préconisations des Archives départementales, Karim Boultache, archiviste au centre de gestion est intervenu à la mairie de Castanet, dans le cadre de leur nouvelle mission d’assistance aux collectivités, pour réorganiser l’ensemble des archives de Castanet.

Diplômé d’un master 2 archives et images, Karim Boultache a réalisé sa mission durant près d’un mois qui s’est articulée autour de plusieurs opérations : état des lieux de la conservation, tri et classement par thématiques, typologie, chronologie des documents, et conseil. Cette réorganisation consiste également à rassembler les documents à éliminer, avec le visa des archives départementales. La gestion administrative des dossiers municipaux sera ainsi optimisée. En effet, l’objectif est aussi de trouver plus facilement l’information, gagner en efficacité et espace tout en respectant un cadre légal. Le prochain objectif sera peut-être de réorganiser les archives numériques…