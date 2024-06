Salles-la-Source. Assemblée générale le 7 juin

La date de l’assemblée générale de l’association "Ranimons la cascade" a été fixée au 7 juin à la salle des fêtes de Salles-la-Source, à 20 h 30. Adhérents et sympathisants sont invités à participer à cette réunion. "C’est le moment, plus que jamais de rester mobilisés après 14 années de combats menés ensemble et de définir ensemble nos priorités pour obtenir la clôture de concession échue depuis 2005, après la fin de la fraude au prix de vente de l’électricité actée par le préfet", expliquent les membres du bureau dont le but est d’obtenir un retour à la normale du débit de la cascade qui coule en plein milieu du village de Salles-la-Source.