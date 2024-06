Aveyron : 400 figurants, public en nombre… La fête d’Anglars-Saint-Félix fait carton plein

Ce dimanche 2 juin, comme à l’accoutumée, une foule nombreuse était présente pour la 32e édition du spectacle "Un village d’autrefois", qui mobilise plus de 400 figurants.

C’est devenu une institution dans le calendrier des fêtes aveyronnaises. Voilà 32 ans désormais que lors de chaque premier week-end du mois de juin, la commune d’Anglars-Saint-Félix, à quelques kilomètres de Rignac, se réunit pour célébrer son héritage. Celui d’un Aveyron paysan et travailleur, touché par l’exode rural et un quotidien difficile, mais pas moins fier de ses valeurs.

L'art de vivre des années 50 et ses métiers étaient à l'honneur de cette fête placée sous le thème des "étapes de la vie". Centre Presse - A. R.

Encore une fois, cette histoire a été célébrée à Anglars ce dimanche 2 juin, durant toute une fin de semaine marquée par les festivités – concerts et repas en tête –, mais encore plus en ce dernier jour, lors du spectacle "Un village d’autrefois". Le concept est simple, les Anglarcois se mobilisent et recréent leur village tel qu’il était dans les années 50. Des métiers et leur savoir-faire reprennent vie et avec, tout un art de vivre. "À la base, l’idée, c’était de créer une fête qui puisse fédérer le village", retrace le président du comité d’animation d’Anglars depuis toujours, Claude Pomier.

"Beaucoup de fraternité et un peu de transmission"

Cette année, ils étaient plus de 400 figurants – soit la moitié de la population de la commune –, déguisés en habit d’époque, occupant des fonctions de sabotiers, couturiers ou rémouleurs. L’occasion également de sortir les machines d’époque et les bœufs, mettant en lumière l’évolution radicale de l’agriculture. "Le temps passe et désormais, la majorité des bénévoles n’ont jamais connu cette époque ! Il y a beaucoup de fraternité mais un peu de transmission", précise Claude Pommier.

Passée entre les gouttes – "il ne pleut jamais ! Cela fait trente ans que nous sommes protégés !", ironise l’organisateur -, la fête a massé un public nombreux dans les rues de l’étroit village. "On dit que chaque année, il y a plus de monde que la précédente !", en sourit-il. Selon ses estimations, l’événement attire un total de 8 000 personnes sur l’ensemble des trois jours, et plus de 3 000 personnes en continu lors du spectacle "Un village d’autrefois".