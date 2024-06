Aveyron : à partir de l'agglomération ruthénoise, l’aide au logement pour les jeunes se développe

Le Comité pour le logement des jeunes (Claj) du Grand Rodez organise la Semaine du logement du 4 au 7 juin.

Du 4 au 7 juin, le Claj, Comité pour le logement des jeunes, du Grand Rodez participe à la quinzième édition de La Semaine du logement des jeunes. Une occasion de montrer tout ce que peut proposer l’association grâce à son expertise. Ces 4 journées ciblent deux objectifs : entrer en contact avec les bailleurs privés et informer les jeunes de 16 à 30 ans, que ce soit les terminales qui préparent leurs études supérieures que les étudiants qui souhaitent trouver un logement. "On est là pour mettre en lumière les besoins de la jeunesse. Pour ça, on fait le lien entre les étudiants et les propriétaires des appartements qui nous confient leurs biens, que nous mettons sur notre site internet. On a aussi un rôle d’accompagnement et d’aiguillage dans les procédures de demande de logements et de médiation en cas de difficultés avec le bailleur. On apporte des éléments aux structures jeunesse", explique Véronique Chirac, responsable du Claj du Grand Rodez.

Une nouveauté cette année : un partenariat avec la communauté de communes de Millau Grands Causses. En effet, la ville s’est aperçue du manque d’informations données aux jeunes par rapport à la question des logements. Le Claj du grand Rodez va donc intervenir lors de portes ouvertes au sein du pôle universitaire de Millau pour écouter les interrogations, les doutes et les besoins des demandeurs.

Le seul Claj du département

Créée en 1991, l’association aujourd’hui financée par Rodez Agglo, la Caf Aveyron, Action logement et la DRAJES (délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport) est dirigée par Véronique Chirac depuis bientôt 24 ans. Depuis peu, Marlène Bousquet a rejoint les bureaux du Claj. " Je suis persuadée qu’on sert à quelque chose, pour moi le logement est un point crucial. Pour qu’une ville soit attractive ça passe par l’offre d’hébergement. Mais à deux on ne peut pas être partout et on ne peut pas s’occuper de tout le département. Cette problématique mérite d’être traitée avec plus d’importance même si petit à petit on se fait connaître", confie Véronique Chirac.

Cela fait déjà plusieurs années que le Claj participe à des portes ouvertes à l’IUT de Rodez, à l’U.N.I. Champollion ou encore à la Chambre des métiers.