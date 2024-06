Colère des agriculteurs : A9, A63, A66, RN125… Voici où sont prévus les blocages ce lundi, et où la traversée vers l’Espagne est impossible

Les agriculteurs français et espagnols mènent une action conjointe et mènent des blocages sur toute la chaîne des Pyrénées, traverser la frontière sera très compliqué ce lundi.

Est-ce que ce lundi 3 juin 2024 va relancer les actions de blocage des agriculteurs ? La profession a l’intention de se mobiliser sur la chaîne des Pyrénées, du côté français comme du côté espagnol, en installant des blocages aux frontières. Passer d'un pays à un autre sera pratiquement mission impossible ce lundi via le réseau routier principal.

Quelles seront les routes concernées par les blocages ?

Il est vivement recommandé de reporter vos déplacements si vous comptiez vous rendre en Espagne, il ne sera pas possible de traverser via certains axes principaux. Comme le rappelle le communiqué de Vinci Autoroutes, "l’objectif des manifestants est d’entraver la circulation des poids lourds au niveau de la frontière franco-espagnole", mais les conditions de circulation risquent d’être fortement impactées pour les véhicules légers.

Des actions de blocage ont été annoncées sur l’A9 au niveau du Perthus et la D66 à Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales), sur la RN125 en Haute-Garonne, sur la D173 dans les Hautes-Pyrénées, sur l’A66 en Ariège et sur l’A63 dans les Pyrénées-Atlantiques.

Impossible d’accéder à l’Espagne par l’A9

La préfecture des Pyrénées-Orientales annonce que l’autoroute A9 sera interdite aux véhicules légers dans le sens de circulation France/Espagne à partir de 7 heures du matin. La circulation sera également impossible via les accès Puigcerda et le col d’Ares.

Les poids lourds seront également interdits sur le réseau routier secondaire dès 6 h 30, notamment les RD 900, 914 et 66. "Les poids lourds qui s’engageraient sur l’A9 malgré les recommandations seront stockés sur l’autoroute, sans possibilité d’en sortir, à partir du Boulou dans le sens Nord Sud pour une durée a minima de 24 heures", prévient la préfecture.

Voici les mesures prises pour la circulation sur l’A9 en direction de l’Espagne :

sortie obligatoire pour les véhicules légers et entrée interdite à tous les véhicules à Leucate (n°40)

sortie obligatoire et entrée interdite à tous les véhicules à Perpignan Nord (n°41)

sortie obligatoire et entrée interdite à tous les véhicules à Perpignan Sud (n°42)

sortie obligatoire et entrée interdite à tous les véhicules au Boulou (n°43)

En direction de Narbonne :

sortie obligatoire et entrée interdite à tous les véhicules au Boulou (n°43)

stationnement obligatoire de tous les poids lourds entre Leucate (n°40) et Le Boulou (n°43)

L’Andorre reste accessible, mais pas jusqu’à l’Espagne

La préfecture de l’Ariège confirme qu’il sera bien possible de se rendre en Andorre. En revanche, les blocages des agriculteurs français et espagnols ne permettront pas aux véhicules légers comme aux poids lourds de passer en Espagne via la Principauté. Des contrôles de flux seront mis en place à hauteur de Pamiers et Tarascon-sur-Ariège.

La sortie sera obligatoire, et l’entrée interdite, à tous les véhicules à Pamiers Nord (échangeur N°3). Les poids lourds auront l’interdiction d’emprunter le réseau routier secondaire, notamment via la RN 20.

Passage possible via l’A63, mais grosse galère en vue

Du côté des Pyrénées-Atlantiques, le passage vers l’Espagne pour les véhicules légers sera possible, mais pas moins compliqué. Les manifestants seront postés au péage de Biriatou sur l’A63, au Col du Somport sur la RN 134 et au Col du Pourtalet sur la RD 934.

Pour "éviter une aggravation de la congestion sur le segment sud de l’autoroute A63", plusieurs échangeurs seront fermés à la circulation dès 9 heures du matin :

échangeur N°4 : Biarritz (La Négresse)

échangeur N°3 : Saint-Jean-de-Luz Nord

échangeur N°2 : Saint-Jean-de-Luz Sud

échangeur N°1 : Biriatou

