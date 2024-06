Comme les grands : une saison historique aussi pour les U19 du Rodez Aveyron football, voici la recette d'un succès

Après un exercice exceptionnel pour la section U19 du Raf, bouclé à la troisième place, au plus haut niveau national, l’entraîneur Guillaume Miquel revient sur ce succès.

Terminer la saison sur le podium en U19 national dans la poule D région sud-est relève d’une très haute performance pour le Rodez Aveyron football. Qui plus est face aux gros calibres comme Monaco, Marseille, Montpellier, Saint-Etienne… avec la meilleure attaque et 53 buts inscrits !

D’ailleurs, l’esprit territorial est bien ancré dans les sections jeunes du Raf. Pour cela, quoi de mieux qu’un coach à l’ADN aveyronnais, en la personne de Guillaume Miquel, originaire de Monteils (près de Villefranche-de-Rouergue) qui a fait ses preuves de footballeur sous le coaching de Florent Rech il y a 9 ans, est devenu plus tard son adjoint en DH et N3. Son parcours de formateur se poursuit en R2 et U18 la saison dernière avec au bout une accession en U19 national. "Le premier objectif c’est de faire progresser les joueurs, pour les emmener vers l’équipe R2 ou N3. Le second, c’est la compétition puisque les progrès des joueurs vont nous amener à être plus compétitif et donc obtenir des résultats", raconte Guillaume Miquel.

Suivre la cadence des seniors

Les équipes de jeunes se devaient de suivre la progression des seniors, L’équipe 1 en Ligue 2, la réserve en R1, les U17 en national, il manquait ce maillon entre jeunes et seniors au plus haut niveau. "C’est fait car c’était le souhait des dirigeants. Le club travaille beaucoup pour cela dans l’accompagnement et structuration des entraînements", précise l’entraîneur en rappelant être intransigeant sur l’attitude et le comportement des joueurs en perpétuant le travail fait en amont, par les autres éducateurs du club. "On cherche à développer nos joueurs individuellement au travers du collectif par la préparation mentale, physique, tactique et l’hygiène de vie."

Une section prisée

Les appels téléphoniques et les demandes d’intégration au Raf montent en fonction du classement, explique le technicien. "S’ils veulent venir c’est qu’ils ont un bagage technique mais à leur première visite on est surtout intéressé par le ressenti du jeune dans l’environnement du club et voir s’il peut s’intégrer au collectif Raf avec l’esprit club. Quand on les reçoit pour le premier entretien, je demande aux jeunes d’avoir un double projet au cas où cela ne fonctionne pas." Avant de poursuivre : "Être le meilleur joueur du groupe n’est pas forcément l’atout de l’équipe, s’il ne se sent pas bien cela rejaillit sur le groupe."

À l’échelon national, il est important, pour la cohésion, d’avoir les joueurs cinq jours par semaine aux entraînements. Ils sont tous étudiants, au lycée ou en études supérieures à Monteil ou à l’IUT.

Chaque séance a un objectif technico-tactique planifié en début de saison pour toute la formation. " Tout le club fonctionne ainsi, ce qui permet à un U17 de venir en U19 et d’avoir tout de suite ses repères aux entraînements, en déplacement, dans la gestion des émotions… Les U19 ce n’est pas un groupe de gars et un entraîneur, non, c’est faire progresser un groupe avec un staff en accord avec la philosophie du club, composé d’un coach, un analyste vidéo, un préparateur physique et des dirigeants", conclut le technicien. En espérant un prochain exercice avec tout autant de succès !