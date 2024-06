Villefranche-de-Rouergue. De nombreux visiteurs aux "rendez-vous des jardins"

Le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue avait donné "rendez-vous aux jardins" ce week-end comme chaque année. Une 21e édition nationale placée sous le signe des cinq sens. À Villefranche, les promeneurs ont été nombreux samedi et dimanche à flâner dans les espaces ouverts par des propriétaires (deux cette année), de l’Atelier blanc où trônent toute l’année des sculptures contemporaines, dans les jardins partagés du Tricot et de l’or des ruelles où se conjugue solidarité et écoute ou dans le havre de paix de la Maison Saint-Clair. Un magnifique voyage à travers jardins potagers, d’agrément ou les deux à la fois suivant la personnalité des jardiniers et jardinières et de la configuration des lieux. L’occasion de faire de belles découvertes dans des lieux emplis de charme et de riches rencontres autour de passionnés. Un vrai plaisir des yeux et de l’esprit.