Elections européennes : EELV compte rééditer la performance historique de 2019

En déplacement dans l’Aveyron, le candidat écologiste toulousain Régis Godec, dans liste de Marie Toussaint, a rappelé les enjeux environnementaux de la prochaine élection européenne. Avec l’espoir de rééditer la performance historique de 2019.

Lors des précédentes élections européennes de 2019, les Verts d’Europe Écologie (EELV) avaient atteint un score historique de 13 %, soit 13 sièges. Cinq ans plus tard, les similitudes entre les deux campagnes semblent réelles, puisque, comme en 2019, la tête de liste, Marie Toussaint, a du mal à décoller dans les sondages, avec à peine 5 % d’intentions de vote. Une situation qui n’inquiète pas Régis Godec, candidat en 14e position sur la liste des Verts.

"Les mesures adoptées au Parlement sont insuffisantes"

Accompagné durant son déplacement en Aveyron le vendredi 31 mai par Christine Arrighi, députée de la Haute-Garonne, le Toulousain d’adoption de 51 ans maintient l’ambition écologique de son groupe. "Les mesures adoptées lors des cinq dernières années au Parlement Européen sont clairement insuffisantes mais on se retrouve à devoir les défendre parce que les autres mouvements politiques détricotent ce qui a été fait", réagit le candidat. "Regardez ce qu’il se passe actuellement avec la politique agricole commune ou le glyphosate."

"On ressent une prise de conscience"

Malgré les reculs politiques et les divers freins auxquelles ils sont confrontés, EELV appuie de son côté sur l’accélérateur. Les Verts attendent beaucoup plus en matière de décision environnementale. D’autant que le groupe bénéficie d’une clarté quant à leur alliance européenne. "On ressent une prise de conscience actuellement, avec tous les éléments factuels qui nous entourent tels que le réchauffement climatique, que plus personne n’ignore désormais", précise Régis Codec. Avant de conclure. "On espère que la mobilisation citoyenne se traduira en acte le 9 juin."