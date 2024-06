Football : Rodez officialise le départ de Clément Depres

L’attaquant de 29 ans, arrivé au Rodez Aveyron football en 2021, n’a pas été prolongé par le club.

Nous l’annoncions en fin de semaine dernière : l’aventure entre Rodez et Clément Depres est terminée. Le club l’a annoncé lundi 3 juin. Parmi les prémices du mercato estival, la question des prolongations pour les joueurs en fin de contrat était au cœur de la première semaine post-saison.

L’attaquant de 29 ans n’a pas été prolongé par le Raf et quitte le Piton après avoir disputé 89 matches et marqué 15 buts, en Ligue 2 et en Coupe de France, lors de ses trois saisons sous le maillot sang et or.