Salles-la-Source. Giselle Garric expose à la galerie de la Cascade

Dans le cadre de l’exposition "L’âme du vin chantait dans les bouteilles" qui se tient à la galerie de la cascade à Salles-la-Source il est possible d’admirer les œuvres en faïences émaillées de Giselle Garric. Elles sont d’un réalisme extraordinaire : il faut toucher pour se rendre compte que ces reproductions du réel sont parfaitement imitées.

Rencontre et explications données par l’artiste : "La création à partir de l’argile est pour moi un espace de liberté infini où se rencontrent une fascination pour la nature, la biodiversité et les compositions Allégorique Baroques. Ces impressions de "trompe-l’œil", avec les compositions en relief à l’échelle 1, résultent d’un travail préparatoire de moulage et de modelage qui me permet de détourner le réel, pour mieux l’appréhender ou le sublimer peut-être ! Ainsi le naturel fusionne parfois avec l’artificiel, la nature se mêlant à des déchets de la vie quotidienne dans des céramiques improbables qui questionnent la place laissée au vivant dans nos sociétés modernes.

Grâce aux merveilleux matériaux qu’est la faïence, J’ai pu exprimer le bonheur enfantin de contempler une coquille d’escargot ou bien l’émoi devant un insecte posé sur une simple branche moussue et vermoulue !

J’avais tenté, bien avant la découverte de la terre, de sécher les végétaux pour conserver leur beauté mais une frustration subsistait car les plantes perdaient leurs couleurs, leur volume et les bêtes pourraient elles aussi revenir à la vie, retourner à l’étang et dans les rivières pour l’éternité !

Il y a sans doute une tentative de conjurer la mort et la finitude, un hymne à la vie." Bon nombre de ces faïences émaillées ont été réalisées tout particulièrement pour l’exposition en cour, avec ses torchons éclaboussés de cépages identifiés ou ces restes pétrifiés de casse-croûte dans les vignes et repas de vendanges…

À voir parmi les autres œuvres d’autres artistes les samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 heures à la galerie de la cascade, 111 route de Conques, Salles-la-Source, jusqu’au 7 juillet.

L’association a même créé pour l’exposition une "cuvée Galerie de la Cascade" en collaboration avec le Domaine du Cros en appellation Marcillac AOP.

Neuf artistes, neuf étiquettes… vin à consommer avec plaisir et modération, bien sûr.