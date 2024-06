JO de Paris 2024 : une première liste sans Mbappé mais avec Lacazette, en attendant les 22 noms du 3 juillet

Ce lundi 3 juin, Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France olympique, a dévoilé une pré-liste de 25 joueurs pour le tournoi olympique des JO 2024 de Paris, cet été.

Une pré-liste de 25 noms, sans Kylian Mbappé, ni Antoine Griezmann mais avec Alexandre Lacazette et les Parisiens Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Ces deux derniers ont finalement été libérés par le Paris SG.

Comme prévu, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ne seront donc pas de la partie, au même titre que Rayan Cherki et Elye Wahi, alors que Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola sont les deux seuls joueurs à être sélectionnés également pour l’Euro en Allemagne (14 juin – 14 juillet). À noter que la présence de l’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette, fait office de surprise.

Thierry a jusqu’au 3 juillet pour modifier son groupe. Il devra, au final, fournir une liste de 22 noms (18 + 4 réservistes), le 3 juillet à la FIFA puis le 5 juillet au CIO.

Un troisième jueur de plus de 23 ans sur la prochaine liste

Le tournoi olympique met aux prises des sélections de joueurs âgés de moins de 23 ans avec la possibilité d’ajouter trois joueurs au-delà de cette limite d’âge. Ils sont actuellement deux (Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta) mais Thierry Henry a prévenu qu’un troisième joueur de plus de 23 ans devrait être ajouté à la liste prochainement.

\ud83d\udc68‍\ud83c\udfa8 Une ???́-????? à 2️⃣5️⃣ noms \ud83d\udccb



Découvrez les joueurs appelés par Thierry Henry pour préparer les ???? \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83d\udc4a#BleuCollectif pic.twitter.com/qp1YK3QEC8 — Equipe de France \u2b50\u2b50 (@equipedefrance) June 3, 2024

La pré-liste des 25

Gardiens

Lucas Chevalier (Lille OSC), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) , Robin Risser (Dijon FCO).

Lucas Chevalier (Lille OSC), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse FC) , Robin Risser (Dijon FCO). Défenseurs

Bafodé Diakité (Lille OSC), Maxime Estève (Monpellier HSC), Bradley Locko (Stade Brestois), Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (SC Fribourg), Adrien Truffert (Stade Rennais), Leny Yoro (Lille OSC).

Bafodé Diakité (Lille OSC), Maxime Estève (Monpellier HSC), Bradley Locko (Stade Brestois), Castello Lukeba (RB Leipzig), Kiliann Sildillia (SC Fribourg), Adrien Truffert (Stade Rennais), Leny Yoro (Lille OSC). Milieux

Maghnes Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Khephren Thuram (OGC Nice), Lesley Ugochukwu (Chelsea FC), Warren Zaïre-Emery (Paris SG).

Maghnes Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (VfB Stuttgart), Khephren Thuram (OGC Nice), Lesley Ugochukwu (Chelsea FC), Warren Zaïre-Emery (Paris SG). Attaquants

Bradley Barcola (PSG), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich).

Trois matches de préparation

Avant le tournoi olympique, les joueurs de Thierry Henry qui commencent leur préparation le 16 juin, disputeront trois matchs de préparation : face au Paraguay le 4 juillet à Bayonne, puis la République dominicaine le 11 juillet et le Japon le 17 juillet à Toulon.