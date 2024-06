La mère de famille introuvable depuis 48 heures après avoir chuté devant ses enfants dans les gorges du Fier

Les recherches depuis samedi 1er juin n’ont rien donné, cette mère de famille de 49 ans qui a chuté dans ce haut site touristique de Haute-Savoie demeure introuvable.

Les recherches de dimanche 2 juin 2024 n’ont rien donné, la mère de famille qui a chuté devant ses enfants dans les gorges du fier est toujours introuvable. Cette femme de 49 ans se promenait sur les chemins de ce site touristique de Haute-Savoie, samedi, quand elle aurait glissé et chuté pour une raison inconnue sous les yeux de ses enfants âgés de 7 à 10 ans.

D’énormes moyens ont été mobilisés dès samedi pour retrouver la mère de famille. Les forces des sapeurs-pompiers, des gendarmes et d’un hélicoptère du peloton de haute montagne n’ont pas suffi pour retrouver rapidement les traces de la disparue, les recherches ont mis alors les bouchées doubles dimanche.

Malgré la mobilisation de six plongeurs de gendarmerie nautique et les fouilles des cavités sous-marines, les recherches ont de nouveau été suspendues dans la nuit, rapporte France Bleue. En raison des fortes précipitations de ces dernières semaines et l’important débit de la rivière, les fouilles sous-marines ont été rendues difficiles, a expliqué la gendarmerie.

En raison des conditions météorologiques, les recherches ne pourront reprendre qu’en début voire milieu de semaine.

Sa fille de 8 ans donne l’alerte

Les visites des gorges du Fier s’effectuent sur une passerelle suspendue à 25 mètres au-dessus de la rivière, sur 252 mètres de longueur. La mère de famille aurait disparu à hauteur de la commune de Lovagny, près de la centrale hydroélectrique de la Chavaroche. Toujours selon France Bleu, des opérations de reconnaissance ont également été menées sur les berges des communes voisines de Hauteville-sur-Fier et Vallière-sur-Fier, alors que la zone est survolée en hélicoptère depuis samedi.

Les enfants ont été pris en charge en état de choc. Le Dauphiné Libéré révèle ce lundi que c’est la fille âgée de 8 ans qui a donné l’alerte après avoir vu la chute de sa mère. Une cellule d’urgence médico-psychologique est activée pour les trois enfants depuis samedi.