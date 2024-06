Decazeville. L’autrice Chloé Garcia en conférence demain

La médiathèque de Decazeville accueille, mercredi 5 juin, de 16 heures à 17 heures, Chloé Garcia, autrice et éditrice, pour une rencontre littéraire.

Originaire de la région parisienne, elle est passionnée d’imaginaire et d’évasion depuis longtemps. Écrire et lire sont ses activités favorites : "Par mes mots, je souhaite fournir du rêve et partager mes émotions, comme mes idées folles." Elle a déjà écrit plusieurs ouvrages. Les plateformes Scribay et Wattpad hébergent ses textes, qui naviguent des légendes arthuriennes à la science-fantasy.

Chloé Garcia se fait un nom dans le monde de l’édition. Ne manquez pas cette rencontre exceptionnelle (à partir de 14 ans). Une vente dédicace aura lieu de 17 heures à 19 heures dans la librairie La Mine à feuilles, toujours à Decazeville.