Cassagnes-Bégonhès. Le camping "Le glandou" possède désormais sa guinguette

Le camping du Glandou créé voilà des décennies va vivre une nouvelle vie. Situé dans un cadre idyllique une convention entre la municipalité et les porteurs du projet deux couples venus en voisins puisque résidents sur la commune d’Arvieu a pu être signée.

Christophe et Magalie ; Julien et Virginie ont eu envie de travailler ensemble, de créer "un truc" et voilà que germa l’idée de faire vivre cet ancien camping municipal. Vingt emplacements sont à disposition des futurs touristes, plusieurs formules proposées, un forfait solo sur un emplacement, mais aussi forfait "groupir", ou forfait tribu. Si le cadre devait enchanter nos vacanciers on pourra également se restaurer avec une cuisine territoriale, gourmande, mais aussi gastronomique grâce à des produits locaux cultivés ou élevés dans un rayon de 10 km, "du circuit donc très court" mais on pourra également découvrir une cuisine exotique (chinoise…).

La guinguette quant à elle sera ouverte à tout le monde les vendredis et samedis soir, dimanche midi en juin et septembre mercredi, jeudi vendredi samedi soir et dimanche midi en juillet et août.

Les 8 et 9 juin l’ouverture sera fêtée dès 19 heures samedi avec truffade et sèche à la sétoise animée par un DJ. Dimanche midi huîtres au vin blanc, ou planche de charcuterie et fromage