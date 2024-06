Montrozier. Le spectacle annuel de "Gags à Gages" de retour samedi

C’est samedi 8 juin que l’association théâtrale locale "Gag à Gages" présentera son spectacle annuel à la salle d’animation. La troupe dirigée par André Herreman, Dédé, sera sur scène dès 20 h 15.

Quatre groupes de jeunes (17 comédiens au total) se succéderont pour présenter chacun leur pièce écrite par le président Dédé lui-même et préparée chaque mercredi pour les uns et chaque vendredi pour les autres Puis la troupe des adultes (7 comédiens et une voix off) proposera "En quête de mairie", une comédie en quatre actes écrite elle aussi par Dédé. L’entrée à la salle sera libre avec une participation à discrétion.

Une petite collation sera offerte au public à la fin du spectacle.