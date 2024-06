Espalion. Les cadets du RCENA en finale

Leur succès face aux redoutables Biterrois de l’entente Puisserguier-Capestang leur ouvre la porte d’une finale pour le titre de champion d’Occitanie.

Cette formation est redoutable et confirme ses ambitions. Après une phase en poule souvent trop facile, les U16 du RCENA ont passé allègrement toutes les étapes des phases finales jusqu’aux demi-finales qui les voyaient opposés, à une entente de la périphérie de Béziers, terre de rugby s’il en est une. À chaque étape de la phase finale les adversaires sont de plus en plus solides et redoutables. Ce samedi ce sont deux équipes, avec de beaux gabarits et des attaquants très mobiles, qui se sont affrontées sur le terrain de Saint-Juéry. Ce match promettait beaucoup et il n’a pas déçu. Si avec l’appui du vent les Héraultais ouvraient le score (2e) par une pénalité, les Espalionnais repartaient aussitôt à l’assaut du camp adverse mais devant faire face à une défense rugueuse. Le bras de fer est engagé. À la 10e minute sur un ruck "trop engagé" un pilier héraultais va écoper d’un carton jaune. Les Nord-Aveyronnais vont en profiter pour dominer et inscrire un essai par Girou transformé par Valette (13e). Pas du tout impressionnés par la débauche d’énergie des sang et or, les Héraultais vont repasser devant au score par un essai en coin (16e) portant le score à 7-8 puis 7-11 suite à une nouvelle pénalité avant la mi-temps. Signe d’une équipe sereine, les Espalionnais ne vont pas douter devant cette situation inédite : être menés à la pause. Accélérant encore plus leur jeu, les avants vont enchaîner des mouvements d’envergure, casser plusieurs plaquages pour faire céder la défense adverse avec un essai du pilier Grimaux-Lemouzy qui avec la transformation leur redonne l’avantage 14-11.

Avec la valse des changements, les débats restent équilibrés avec des défenses prenant le pas sur les attaques. Le jeu est toujours rugueux et très intense, chacun tentant de faire plier son adversaire. Sur un ballon récupéré par les avants, ce sont les Aveyronnais qui sur une charge du 8 percent la défense adverse et un enchaînement magnifique enverra le deuxième ligne Planques à l’essai portant le score à 21-11 avec la transformation (67e). Dans un final "tendu" les Espalionnais auront la lucidité de garder leurs nerfs pour préserver la victoire. Score final (21-11).

Cette équipe a quinze jours pour bien préparer sa finale qui les opposera aux Tarn-et-Garonnais de Garonna XV (Grisolles).