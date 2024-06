Onet-le-Château. Les cyclotouristes sont arrivés samedi soir à Paris

Après une première étape très fraîche à Souillac, dans l’hôtel créé par Roger Couderc, la traversée du Périgord vers le pays de la pomme du Limousin s’avérera un pays très vallonné donc plus pentu. Ils trouvent un beau site de pique-nique à Ségur, le seul moment sans pluie. Une pluie fine qui s’est transformée en pluie bien fournie et froide l’après-midi : le soir il faut tout sécher à Limoges ! Suit une journée plus difficile, la sortie d’Orléans et la traversée de la Beauce avec ses paysages très variés (!) : longue ligne droite, blé, colza, ligne droite, blé, colza et les jeunes laïs ne sont pas encore assez grands pour les protéger du vent… puis les banlieues bruyantes de Paris et toujours sous la pluie…

Le club UCR de la FFvélo cultive le plaisir de faire du vélo en groupes sécurisés en respectant le rythme de tous.

On y participe à des randonnées sportives sans classement, à des séjours ou à des voyages itinérants comme ce grand rassemblement vers Paris. Et les cyclos aveyronnais ont eu la grande satisfaction d’être arrivés à Paris ce samedi soir, après une grande distance (avec 4 crevaisons sur la journée, ce qui est peu sur un cumulé de 1 750 km). Nombreux ont découvert ce mode sportif de pédaler où on change souvent de paysage en traversant plusieurs régions qui ont chacune leur caractère et une météo tout aussi changeante.

Pour l’anecdote, ils ont facilement été rattrapés par Florian Grengbo, sélectionné en équipe de France cyclisme sur piste, pour les championnats du monde.

En fait, le plus difficile était pour les minibus de retrouver les vélos au sortir des pistes cyclables et pour les cyclos la rentrée vers Paris sous une pluie continue !

Rendez-vous pour le dernier épisode avec la grande parade…