Villefranche-de-Rouergue. Les Éducateurs Sans Frontières vont plancher à Najac

Du 17 au 21 juin, l’association Groupement des Éducateurs Sans Frontières organise ses journées nationales à l’espace VVF de Najac. Plusieurs conférences et tables rondes seront l’occasion d’aborder des sujets de société.

Du 17 au 21 juin, l’association Groupement des Éducateurs Sans Frontières organise ses journées nationales à l’espace VVF de Najac. Plusieurs conférences et tables rondes seront l’occasion d’aborder des sujets de société.

C’est une grande assemblée venue des quatre coins de la France qui va se réunir du 19 au 21 juin prochain. Pendant cinq jours, les membres de l’association Groupement des Éducateurs Sans Frontières vont tenir leur assemblée générale à Najac, au village vacances.

Fondé en 1990 par Gabriel Cohn-Bendit, le Gref est une association de solidarité internationale. "Nous agissons en faveur du développement depuis une trentaine d’années en Afrique de l’Ouest, en Europe de l’Est, Haïti et autres", indique Mad Vaumarne, référente en Occitanie.

"Il inscrit son action et ses projets dans la dynamique impulsée par les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. Nous travaillons autour de trois piliers : Promouvoir une éducation qui permette le meilleur développement des potentiels individuels ; favoriser l’apprentissage concret de la démocratie ; encourager le libre réinvestissement des savoirs acquis au service de la collectivité".

Le Gref s’implique ainsi dans l’accompagnement des professionnels, de la petite enfance, du suivi des jeunes vulnérables vivant en grande précarité, de l’enfance et la jeunesse en rupture scolaire, de l’enseignement formel, de la maternelle à l’université (enseignement du français…), de l’enseignement technique et professionnel, de l’éducation à la santé, de l’éducation à l’environnement, etc.

L’association regroupe actuellement près de 500 membres (dont deux tiers sont des femmes), tous bénévoles, réparties en 15 délégations régionales.

Au départ essentiellement constitué́ de retraités de l’Éducation nationale, militants de mouvements pédagogiques, le Gref accueille aujourd’hui des professionnels d’autres secteurs, retraités ou non, pour diversifier ses compétences et professionnaliser son fonctionnement.

Pendant les cinq jours sur le territoire aveyronnais, l’association va organiser plusieurs conférences.

Une table territoriale aura lieu le jeudi 20 juin, ouverte à tous.