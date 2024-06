Villecomtal. Les "lutins" ont triomphé du spectacle

Vendredi, sous le regard d’une centaine de personnes, les enfants de primaire de l’école de la commune ont fait leur "show", pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Cette aventure a débuté à la médiathèque lorsque Lionel Salmon a lu le livre "L’épopée de la forêt en 100 épisodes". Grâce à son expérience et son talent de comédien (et de conteur), il a rapidement compris qu’il y avait là matière à travailler avec les enfants.

Et, effectivement, dès la première lecture, les enfants ont adhéré au projet de spectacle. Des mois de travail ont alors débuté sous la houlette de Lionel : écriture des noms et des caractéristiques des personnages, apprentissage de la mise en scène (gestuelle et vocale), répétitions avec la découverte du vocabulaire spécifique au théâtre, textes à apprendre… avant d’arriver à la représentation unique de la pièce "Les petits lutins de la forêt des chênes". Et pour couronner ce dur labeur, un tonnerre d’applaudissements que, il y a fort à parier, les enfants ne sont pas prêts d’oublier. Sandrine a remercié Lionel Salmon mais également tous les parents qui ont pu aider, d’une façon ou d’une autre, et, enfin et surtout, ses élèves pour ce moment fort.