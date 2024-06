Ligue 2 : après le barrage, voici les 17 équipes qui accompagneront Rodez pour la saison 2024-2025

Maintenant que les play-offs et le barrage sont passés, la Ligue 2 connaît le nom des 18 clubs qui composeront son championnat en 2024-2025.

La saison 2023-2024 du Rodez Aveyron football s’est terminée à Saint-Étienne, vendredi 24 mai. Si les yeux étaient déjà rivés sur l’exercice suivant en Ligue 2, celui-ci était encore dans l’attente du 18e club qui le composera. Après le barrage, le tableau est maintenant complet !

Metz relégué

La défaite du Raf à Geoffroy-Guichard en play-off 2 permettait de connaître l’affiche du barrage entre le 16e de Ligue 1 et l’équipe pensionnaire de deuxième division. C’était l’ultime rendez-vous avant la fin définitive des deux championnats version 2023-2024.

Et ce duel entre Metz et Saint-Étienne a tourné à l’avantage des Verts, victorieux de cette double confrontation après un succès 2-1 à l’aller et un nul 2-2 au retour. Résultat des courses, ce sont donc les Stéphanois qui évolueront en Ligue 1 l’année prochaine… et Metz qui rejoindra Rodez en Ligue 2.

Bonne ou mauvaise nouvelle pour Rodez ?

Alors que Saint-Étienne était, jusqu’à ce play-off 2, catalogué comme une équipe réussissant à Rodez, qu’en est-il de Metz, que les Ruthénois retrouveront l’an prochain ? En championnat, les deux écuries ne se sont croisées qu’à une seule reprise depuis la montée du Raf en Ligue 2, en 2019. C’était lors de l’exercice 2022-2023, et le duel avait souri aux Messins : ils étaient venus s’imposer à Paul-Lignon (1-4), avant de partager les points au match retour (1-1).

Quel visage pour le championnat de Ligue 2 ?

Il y aura donc, au total, trois descentes de Ligue 1, et deux montées de National, en plus des trois accessions et des quatre relégations, pour ainsi composer un tableau de 18 équipes pour la saison 2024-2025.

Voici les écuries qui seront sur la ligne de départ, en août prochain, sous réserve, évidemment, du traditionnel feu vert de la DNCG, le gendarme financier :

Metz (relégué de Ligue 1)

Lorient (relégué de Ligue 1)

Clermont (relégué de Ligue 1)

Rodez

Paris FC

Caen

Laval

Amiens

Guingamp

Pau FC

Grenoble

Bordeaux

Bastia

Annecy

Ajaccio

Dunkerque

Red Star (promu de National)

Martigues (promu de National)

Pour rappel, Auxerre, Angers et Saint-Étienne quittent donc la Ligue 2 et évolueront dans l’élite du football français l’an prochain. Quant à Troyes, Concarneau, QRM et Valenciennes, ils basculent vers l’échelon inférieur.