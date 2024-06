Soulages-Bonneval. L’occitan rassemble les élèves

Lundi, les 19 élèves de l’école du village accompagnés de l’équipe pédagogique, ont retrouvé les écoliers de Laguiole, de La Vitarelle, de Sainte-Geneviève-sur-Argence et d’Huparlac, à l’école de Montézic pour partager une journée autour de l’occitan.

De novembre à mai, les intervenants de l’association "Adoc 12", se sont rendus dans les établissements scolaires pour enseigner l’apprentissage de la langue et de la culture occitane.

À l’issue des séances, l’association propose une journée de rassemblement appelée "recampament". Lors de ces journées, des activités diversifiées sont proposées. Les enfants des six écoles se sont retrouvés à la salle des fêtes de Montézic, pour un spectacle théâtral en français et en occitan, suivi d’un pique-nique sorti du sac. L’après-midi fut consacré à des ateliers artistiques animés en occitan. Un bon esprit de camaraderie a accompagné les enfants toute la journée. Depuis 2006, l’association Adoc 12, a enseigné l’occitan à plus de 5 000 jeunes Aveyronnais.