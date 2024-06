Laissac-Sévérac l'Église. L’office de tourisme participe à l’estive

La semaine dernière, comme tous les ans depuis une quinzaine d’années, le bureau de Laissac de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac, avait proposé une expérience singulière : suivre un troupeau en route pour l’estive.

Une centaine de personnes, venues de toutes les régions de France, s’étaient inscrites et ont ainsi profité de cette animation atypique.

Le rendez-vous avait lieu à la salle des fêtes de Saint-Martin où le maire, Sébastien Cros, aidé d’un de ses conseillers, les a accueillies avec fouace et café, le temps de vérifier les inscriptions et de donner les instructions pour la balade.

Les participants ont ensuite rejoint le troupeau de Clément et Cécile Chassaly à Grün, ils ont assisté à la préparation des vaches, à la pose des décorations et les ont suivies ainsi que leurs veaux jusqu’à Saint-Geniez-d’Olt. Le rythme soutenu des bêtes, ravies de rejoindre l’herbe verte de la montagne fut parfois un peu difficile pour les marcheurs qui n’en finissaient pas de s’extasier sur cette belle nature aveyronnaise et ses paysages aussi magnifiques que variés.

L’arrivée à Saint-Geniez fut la bienvenue et le repas servi à la salle d’animation de Sainte-Eulalie fut grandement apprécié. L’après-midi s’est poursuivi avec deux visites : celle de Plaisance Aubrac, une entreprise, spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de bateaux électriques sans permis, suivie par celle de la Brasserie d’Olt avec dégustation de bières et de limonade fabriquées sur place. Les participants ont rejoint leur véhicule à Saint-Martin, fourbus mais ravis avec des images colorées et chaleureuses dans les yeux. L’office de tourisme remercie cordialement les mairies de Sainte-Eulalie, de Saint-Geniez-d’Olt et de Saint-Martin de Lenne, la famille Chassaly pour leur bienveillance et collaboration depuis toutes ces années et l’association "Laissac à dos" et ses bénévoles pour leur aide précieuse dans la logistique de cette manifestation.

Rendez-vous est d’ores et déjà donné pour l’année prochaine.